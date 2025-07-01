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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Рубио объявил о новой эре иностранной помощи США

Рубио: USAID свернет программы иностранной помощи 1 июля
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Госсекретарь США объявил об окончании «эпохи неэффективности, санкционированной правительством», программы иностранной помощи перейдут в ведение Госдепа
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Агентство США по международному развитию USAID официально сворачивает программы иностранной помощи 1 июля, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи. Программы помощи, соответствующие политике администрации и продвигающие интересы Америки, будут осуществляться Государственным департаментом», — написал Рубио в сервисе Substack.

Он добавил, что у USAID были «десятилетия и практически неограниченный бюджет налогоплательщиков», чтобы усилить американское влияние и содействовать экономическому развитию во всем мире.

«Каждый государственный служащий обязан гарантировать американским гражданам, что любые финансируемые им программы способствуют интересам нашей страны. <...> В ходе тщательного анализа администрацией [президента США Дональда] Трампа тысяч программ <...> стало очевидно, что Агентство США по международному развитию (USAID) значительно не соответствует этому стандарту», — отметил Рубио.

По словам госсекретаря, после окончания холодной войны, агентство мало чем могло быть полезным. «USAID мало что может показать после окончания холодной войны. Цели развития редко достигались, нестабильность часто только ухудшалась, а антиамериканские настроения только росли. На мировой арене страны, которые больше всего выигрывают от нашей щедрости, обычно не отвечают взаимностью», — отметил Рубио, добавив, что теперь поддержка Вашингтона будет распространяться только на те страны, которые готовы помогать самим себе, она будет адресной и ограниченной по времени.

Теперь США вступают «в новую эру глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания», заключил госсекретарь.

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USAID было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. Трамп, вернувшись в январе этого года в Белый дом, подверг агентство критике: он обвинял его в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию USAID.

После этого Рубио сообщил о жестких планах в отношении агентства. Из внутренних документов стало известно, что под закрытие могут попасть более 90% контрактов агентства (около $60 млрд помощи Вашингтона по всему миру) — это почти 5,8 тыс. контрактов USAID. Планировалось сохранить только около 500.

28 марта Рубио заявил, что Госдеп уведомил конгресс США о планах реорганизовать USAID. В том же месяце закрылись большинство программ.

Также в конце марта работникам ведомства разослали служебную записку из Департамента эффективности правительства (DOGE) о том, что им будет предоставлен выбор уволиться 1 июля или 2 сентября. Из записки следовало, что оставшиеся «программы жизненно важной и стратегической помощи» агентства к 1 июля Госдепартамент США возьмет на себя.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Марко Рубио США иностранное финансирование USAID
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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