Военкомат Башкирии ответил на сообщения о списках женщин для службы
Информация о призыве женщин из Башкирии в зону специальной военной операции не соответствует действительности. Об этом сообщил местному информационному агентству «Башинформ» военный комиссар республики, полковник Михаил Блажевич.
«Никакие списки из числа женского пола мы не собираем», — сказал он.
Ранее в редакцию агентства обратилась руководитель одной из косметологических клиник Уфы. Она рассказала, что в первые дни 2025 года на электронную почту ей пришло письмо от имени военного комиссариата республики с требованием до конца января представить списки сотрудниц, желающих поступить на военную службу по контракту, указав «их контактные данные и профессиональные навыки, которые могут быть востребованы на военной службе».
Кроме того, требовалось провести разъяснительную работу и выявить добровольцев. В случае невыполнения указания авторы письма пригрозили проверкой предприятия. Представитель военного комиссариата назвал данный документ фейком. Он также отметил, что в письме, которое получила читательница, стоит неверная печать, а в указанную дату (2 января) и с данным исходящим номером (№ 15) никакие письма вообще не отправлялись.
РБК направил запрос в Военный комиссариат Республики Башкортостан.
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