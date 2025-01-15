Военкомат Башкирии ответил на сообщения о списках женщин для службы

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Информация о призыве женщин из Башкирии в зону специальной военной операции не соответствует действительности. Об этом сообщил местному информационному агентству «Башинформ» военный комиссар республики, полковник Михаил Блажевич.

«Никакие списки из числа женского пола мы не собираем», — сказал он.





Ранее в редакцию агентства обратилась руководитель одной из косметологических клиник Уфы. Она рассказала, что в первые дни 2025 года на электронную почту ей пришло письмо от имени военного комиссариата республики с требованием до конца января представить списки сотрудниц, желающих поступить на военную службу по контракту, указав «их контактные данные и профессиональные навыки, которые могут быть востребованы на военной службе».

Кроме того, требовалось провести разъяснительную работу и выявить добровольцев. В случае невыполнения указания авторы письма пригрозили проверкой предприятия. Представитель военного комиссариата назвал данный документ фейком. Он также отметил, что в письме, которое получила читательница, стоит неверная печать, а в указанную дату (2 января) и с данным исходящим номером (№ 15) никакие письма вообще не отправлялись.

РБК направил запрос в Военный комиссариат Республики Башкортостан.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в России не будет проводиться мобилизация, так как в этом нет «какой-либо потребности». По его словам, россияне «очень активно» подписывают контракты с Минобороны, таких людей «очень много».