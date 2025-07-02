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Военная операция на Украине ,  
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Ночью в России уничтожили пять украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 2 июля над российскими регионами сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны.

По два БПЛА перехватили над Курской и Ростовской областями, еще один уничтожили над Крымом.

Глава Ростовской области сообщил о перехвате дронов над регионом
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО сбили беспилотники над Новошахтинском и Аксайским районом. В результате никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал об атаке на город Льгов. В результате удара БПЛА загорелся одноэтажный трехквартирный дом, пострадавших нет, сообщил он.

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Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Минобороны дроны
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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