Ночью в России уничтожили пять украинских дронов
В ночь на 2 июля над российскими регионами сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны.
По два БПЛА перехватили над Курской и Ростовской областями, еще один уничтожили над Крымом.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО сбили беспилотники над Новошахтинском и Аксайским районом. В результате никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал об атаке на город Льгов. В результате удара БПЛА загорелся одноэтажный трехквартирный дом, пострадавших нет, сообщил он.
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