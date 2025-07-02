Ночью в России уничтожили пять украинских дронов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 2 июля над российскими регионами сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны.

По два БПЛА перехватили над Курской и Ростовской областями, еще один уничтожили над Крымом.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО сбили беспилотники над Новошахтинском и Аксайским районом. В результате никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал об атаке на город Льгов. В результате удара БПЛА загорелся одноэтажный трехквартирный дом, пострадавших нет, сообщил он.