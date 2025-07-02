Глава Ростовской области сообщил о перехвате дронов над регионом
В ночь на 2 июля силы противовоздушной обороны сбили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
БПЛА сбили в Новошахтинске и Аксайском районе, уточнил глава области.
«Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано», — написал Слюсарь.
В Ростовской области регулярно сообщают об атаках беспилотников. В ночь на 1 июля в регионе перехватили несколько дронов. Беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
В Таганроге повреждения получили многоквартирный дом и несколько автомобилей. В хуторе Веселый обломки дрона повредили забор и ворота частного дома.
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