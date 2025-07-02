Хинштейн сообщил о пожаре в курском Льгове после удара дронов
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома», — написал глава области.
В результате удара никто не пострадал, на месте работают пожарные и глава города Алексей Клемешов, уточнил Хинштейн.
В конце 2024 года Льгов попал под обстрел украинской армией. В результате погибли четыре человека, еще пять попали в больницу. Повреждения получили три жилых дома.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. В конце июня украинский беспилотник атаковал деревню Сухую Рыльского района в Курской области. В результате пострадал 48-летний местный житель, у него диагностировали осколочные ранения головы, груди, рук и ног.
В результате еще одного удара по деревне Кекино Глушковского района пострадал 47-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения ног.
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