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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о пожаре в курском Льгове после удара дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома», — написал глава области.

В результате удара никто не пострадал, на месте работают пожарные и глава города Алексей Клемешов, уточнил Хинштейн.

В конце 2024 года Льгов попал под обстрел украинской армией. В результате погибли четыре человека, еще пять попали в больницу. Повреждения получили три жилых дома.

Хинштейн сообщил о двух раненых при атаке дронов ВСУ на Курскую область
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. В конце июня украинский беспилотник атаковал деревню Сухую Рыльского района в Курской области. В результате пострадал 48-летний местный житель, у него диагностировали осколочные ранения головы, груди, рук и ног.

В результате еще одного удара по деревне Кекино Глушковского района пострадал 47-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения ног.

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Дарья Беспалько
Курская область Льгов
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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