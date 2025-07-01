Слюсарь рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область

За ночь российские средства ПВО перехватили несколько дронов в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Беспилотники удалось уничтожить в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Таганроге повреждения получил многоквартирный дом и несколько автомобилей. На место выезжала глава города Светлана Камбулова.

Около двух часов ночи Слюсарь сообщил об уничтожении одного беспилотника в хуторе Веселый. Обломки дрона повредили забор и ворота частного дома, также разбиты стекла в окнах. Живущий там мужчина не пострадал.