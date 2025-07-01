В Ростовской области сбили украинский беспилотник

В Ростовской области, в хуторе Веселый Мясниковского района средства ПВО перехватили украинский беспилотник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Обломки дрона повредили забор и ворота частного дома по улице Чапаева, также разбиты стекла в окнах. Живущий там мужчина — инвалид-колясочник — не пострадал, уточнил Слюсарь.

На место выехали представители районной администрации, чтобы оценить ущерб для имущества. Хозяевам помогут с его восстановлением, пообещал Слюсарь.

Военные продолжают отражать воздушную атаку в Ростовской области, добавил врио главы региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Ранее в Луганске возник пожар на фоне атаки украинских дронов. По информации «РИА Новости», в городе произошло как минимум два возгорания.

В ночь на 1 июля в соседней ДНР торговые ряды загорелись после серии взрывов над Донецком. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Погибла одна мирная жительница, несколько человек пострадали.