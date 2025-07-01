 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области сбили украинский беспилотник

Слюсарь: в Ростовской области сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области, в хуторе Веселый Мясниковского района средства ПВО перехватили украинский беспилотник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Обломки дрона повредили забор и ворота частного дома по улице Чапаева, также разбиты стекла в окнах. Живущий там мужчина — инвалид-колясочник — не пострадал, уточнил Слюсарь.

В Луганске возник пожар на фоне атаки украинских дронов
Политика

На место выехали представители районной администрации, чтобы оценить ущерб для имущества. Хозяевам помогут с его восстановлением, пообещал Слюсарь.

Военные продолжают отражать воздушную атаку в Ростовской области, добавил врио главы региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Ранее в Луганске возник пожар на фоне атаки украинских дронов. По информации «РИА Новости», в городе произошло как минимум два возгорания.

В ночь на 1 июля в соседней ДНР торговые ряды загорелись после серии взрывов над Донецком. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Погибла одна мирная жительница, несколько человек пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Семьям военных массово рассылают вирусные файлы

Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама

Москву накрыл циклон. Фото со спутника

В «Ленте.ру» сменится главред

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik

В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе

«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков

Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
атака дронов Ростовская область Юрий Слюсарь происшествия
Материалы по теме
Пять украинских дронов сбили над Азовским морем
Политика
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по сельской школе
Политика
В Белоруссии сообщили о срыве атаки дронов на стратегические объекты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
Трамп объявил о запуске двух парфюмов в честь своих побед на выборах Политика, 03:54
В Ростовской области сбили украинский беспилотник Политика, 03:49
Politico узнало о согласии ЕК разрешить возрастной ценз на соцсети в ЕС Общество, 03:41
Вильфанд предсказал «всплески жаркой погоды» в европейской части России Общество, 03:13
Восемь оппозиционных партий Грузии отказались от участия в выборах Политика, 02:49
Маск раскрыл, как ответит на принятие «прекрасного» законопроекта Трампа Политика, 02:38
Пожар в торговых рядах после обстрела Донецка. Видео Политика, 02:19
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
МВФ одобрил Украине транш на $500 млн Политика, 02:10
В Улан-Удэ произошел крупный пожар на складе Общество, 01:38
Искандарян: «Никакой перспективы нахождения Армении в ЕС не существует» Политика, 01:32
Пушилин рассказал о последствиях удара по Донецку Политика, 01:29
ООН осудила публикацию Киевом видео с военнопленными Политика, 01:27
В Луганске возник пожар на фоне атаки украинских дронов Политика, 01:22
Bild узнал, что ФРГ придется искать €1 млрд помощи Киеву не из бюджета Политика, 01:18