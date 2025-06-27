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Военная операция на Украине ,  
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В пяти районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 27 июля над Ростовской областью средства ПВО сбили беспилотники, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах», — говорится в сообщении главы Ростовской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений в результате атаки беспилотников не зафиксировано.

В Воронежской области силы ПВО уничтожили 20 беспилотников
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Фото:Минобороны России

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Вечером 26 июня средства ПВО уничтожили 16 украинских дронов. Семь дронов было сбито над Курской областью, по четыре — над Брянской областью и над Крымом. Один дрон уничтожили над акваторией Черного моря.

На фоне атак беспилотников временно перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В ночь на 26 июня дроны были перехвачены в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений не было.

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Теги
Плугина Ирина
Юрий Слюсарь Ростовская область беспилотники Военная операция на Украине
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