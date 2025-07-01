Мишустин анонсировал ежегодную выплату работающим родителям с 2026 года

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Работающие родители с доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума с июня 2026 года будут получать ежегодную семейную выплату, заявил на стратегической сессии правительства о снижении уровня бедности и увеличении доходов граждан премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра, выплата будет оформлена в виде возврата части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Для получателей ставка НДФЛ составит 6%, разница с базовой ставкой будет компенсирована.

«Государство поможет семьям с детьми, у которых скромные доходы. Им будет возвращена часть уплаченного подоходного налога», — пояснил Мишустин.

Глава правительства поручил Минтруду и Социальному фонду заранее обеспечить техническую готовность систем и упростить процесс получения выплаты.

Также Мишустин сообщил о планах по дальнейшему упрощению порядка назначения и получения государственных выплат и льгот. По его словам, правительство продолжит развивать механизмы социального казначейства, позволяющие гражданам получать помощь без лишней бюрократии.

В ходе заседания премьер-министр также сообщил о планах увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 35 тыс. руб. к 2030 году.

Он напомнил, что эта цель заложена в указе президента о национальных целях развития, подписанном в мае 2024 года.

В 2025 году МРОТ установлен на уровне 22 440 руб., а с 2026 года, по данным Минтруда, превысит 27 тыс. руб. Повышение, как ожидается, затронет около 4,6 млн человек.