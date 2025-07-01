Мишустин заявил о цели поднять минимальную зарплату до ₽35 тыс.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется довести к 2030 году до 35 тыс. руб., заявил на стратегической сессии правительства России о снижении уровня бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов граждан премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. руб.», — сказал Мишустин.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленная законом сумма, меньше которой работодатель не может платить сотруднику, если тот полностью отработал месяц и выполнил норму часов.
Размер МРОТ пересматривается ежегодно и не может быть ниже величины прожиточного минимума.
Регионы вправе устанавливать собственную минимальную заработную плату, однако ее размер не должен быть ниже федерального МРОТ.
Премьер-министр напомнил, что ранее такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин — согласно указу о национальных целях развития России, подписанному президентом в мае 2024 года, увеличение МРОТ к 2030 году является одной из задач правительства.
В 2025 году МРОТ установлен на уровне 22 440 руб. Этот показатель влияет не только на заработную плату, но и на расчет пособий — по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет, а также ряда других выплат.
C 2026 года МРОТ в России составит более 27 тыс. руб., сообщил ранее на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По словам министра, повышение коснется 4,6 млн россиян. Он уточнил, что подготовка документов уже началась — новая величина будет закреплена в федеральном бюджете и сопутствующих законопроектах.
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