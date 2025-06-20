Минтруд сообщил о повышении МРОТ в следующем году более чем на 20%

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тыс. руб., сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По его словам, повышение затронет 4,6 млн россиян.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тыс. руб.», — сказал чиновник.

Он уточнил, что уже началась подготовка необходимых документов. Новую величину МРОТ зафиксируют в рамках закона о бюджете и всего бюджетного пакета.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой работодатель не может платить, если сотрудник отработал месяц полностью и выполнил месячную норму труда. МРОТ устанавливается раз в год и не может быть ниже прожиточного минимума. Регион может установить минимальную заработную плату (МЗП), но ее размер не может быть ниже МРОТ.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 руб. С учетом этой суммы рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

К 2030 году МРОТ должен составить не менее 35 тыс. руб., согласно указу президента России о национальных целях развития России. Документ был опубликован на сайте Кремля в мае 2024 года.