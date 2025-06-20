 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Минтруд сообщил о повышении МРОТ в следующем году более чем на 20%

В 2026 году МРОТ превысит 27 тыс. руб.
Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тыс. руб., сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По его словам, повышение затронет 4,6 млн россиян.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тыс. руб.», — сказал чиновник.

Он уточнил, что уже началась подготовка необходимых документов. Новую величину МРОТ зафиксируют в рамках закона о бюджете и всего бюджетного пакета.

Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза
Экономика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой работодатель не может платить, если сотрудник отработал месяц полностью и выполнил месячную норму труда. МРОТ устанавливается раз в год и не может быть ниже прожиточного минимума. Регион может установить минимальную заработную плату (МЗП), но ее размер не может быть ниже МРОТ.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 руб. С учетом этой суммы рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

К 2030 году МРОТ должен составить не менее 35 тыс. руб., согласно указу президента России о национальных целях развития России. Документ был опубликован на сайте Кремля в мае 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Минтруд МРОТ Владимир Путин Антон Котяков ПМЭФ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Минтруд раскрыл, сделают ли 31 декабря выходным
Общество
Минтруд впервые ранжировал вузы по трудоустройству и зарплате выпускников
Общество
В Минтруде оценили распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,47) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 78,48 (-0,23) Инвестиции, 08:58
Последствия удара Израиля по ядерному объекту Ирана попали на фото Политика, 12:53
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
В России запустили клинические исследования вакцины от рака «Энтеромикс» Общество, 12:50
Ряд стран ЕС решили закрыть Шенген для воевавших на Украине россиян Политика, 12:48
L'Equipe узнала о готовности «Монако» продать Головина Спорт, 12:45
Глава ФНС высказался за легализацию продажи криптовалют в России Крипто, 12:44
Пашинян прилетел в Стамбул для встречи с президентом Турции Политика, 12:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
РЭЦ расширит географию продвижения бренда «Сделано в России» Отрасли, 12:25
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Песков оценил возможность посредничества России на Ближнем Востоке Политика, 12:25
Московский метрополитен провел первый платеж цифровым рублем юрлицу Город, 12:19
В МХТ началась церемония прощания с Натальей Теняковой Общество, 12:19
Минобороны сообщило о занятии Московки Политика, 12:17
Глава КАМАЗа рассказал об ответе на нежелание молодежи покупать машины Бизнес, 12:15