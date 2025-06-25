СК завел против Алекса Лесли дело о склонении к изнасилованию

Против блогера завели дело о склонении к изнасилованию. Ранее он призвал своих последователей брать незнакомых девушек «за задницы» и предлагать им интимную близость. Домогательства начали массово происходить в Москве

Алекс Лесли (настоящее имя - Александр Кириллов) (Фото: alexlesley11 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следственный комитет завел в отношении блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК. За подстрекательство к преступлению Лесли грозит до четырех с половиной лет лишения свободы.

По данным следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы «противоправные действия сексуального характера». Свои слова он записал на видео.

Депутат Государственной думы Ксения Горячева ранее направила обращение на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Она рассказала о поступивших ей сведениях, что «автор так называемых пикап-курсов Александр Сергеевич Кириллов (Алекс Лесли) призывает мужчин подходить на улицах к незнакомым девушкам и трогать их, а также предлагать интимную близость».

Депутат рассказала о нескольких пострадавших от действий последователей блогера. По ее словам, женщины выложили в социальные сети фото- и видеоматериалы, подтверждающие произошедшее.

Такое поведение парламентарий назвала недопустимым и оказывающим «негативное влияние на психологическое здоровье». Она попросила Бастрыкина провести проверку, в том числе деятельности Алекса Лесли, и принять меры.

Алекс Лесли — секс-коуч и тренер по соблазнению. Среди прочего он известен по скандалам с Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич). Например, в 2019 году их вместе задерживали в Таиланде по делу о нелегальных секс-тренингах. Суд королевства в итоге признал их виновными и назначил условное заключение. В России их обвиняли в принуждении к занятию проституцией.

На одном из своих тренингов он предложил своим последователям подходить к девушкам, предлагать им интимную близость, а также брать их «за задницы». Случаи домогательств после этого начали происходить прямо в центре Москвы — на Тверской улице, Чистых прудах и в Китай-городе. Девушки, ставшие жертвами домогательств, начали жаловаться на домогательства в соцсетях. Несколько обращений опубликовали телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza.

Девушки сообщали о приставаниях незнакомых мужчин, которые пытались познакомиться с ними на улицах. Они рассказали о слежке, а также о том, что мужчины хватали их за ягодицы, когда они отказывались знакомиться. Сам Лесли в телеграм-канале назвал это «флиртом».

Некоторые пострадавшие написали заявления в полицию. По данным «Осторожно, новости», с домогательствами столкнулись и несовершеннолетние.

Одна из пострадавших, Ирина Кесаева, рассказала РБК, что подвергалась таким домогательствам дважды. По ее словам, первый случай произошел рядом со станцией метро «Новокузнецкая» вечером в пятницу, около 17:00.

«Ко мне резко подбежал парень, схватил меня за руку и с уверенным тоном сказал: «Пойдем». Он буквально подтянул меня в сторону, как будто это нормально — взять незнакомую девушку с улицы. Я отшатнулась, начала ругаться и требовать, чтобы он отстал. К счастью, рядом были мужчины, которые вмешались, они заставили его удалить видео», — рассказала пострадавшая.

По словам девушки, парня снимал еще один молодой человек, и оба мужчины скрылись, когда за нее заступились прохожие.

«На следующий день произошел второй случай, уже в районе Охотного ряда, буквально в самом центре Москвы, где огромное количество людей. <…> Я шла по улице, как вдруг сзади ко мне подошел парень и схватил за ягодицу. После этого он тоже начал тащить меня в сторону, как будто мы знакомые, и предлагал пойти [заняться сексом]», — сообщила пострадавшая. По ее словам, «все было быстро и очень агрессивно».

Девушка рассказала, что резко оттолкнула нападавшего. В это время поблизости стояли полицейские.

«И этот парень, и тот, который снимал, тут же растворились в толпе. Я даже не успела среагировать. Они были готовы к этому бегству, они знали точно, что делают», — рассказала Кесаева.