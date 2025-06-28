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Общество ,  
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Суд арестовал последователя блогера Лесли, обучавшего домогаться девушек

Суд в Москве арестовал одного из последователей блогера Алекса Лесли до 25 августа по делу о насильственных действиях сексуального характера. Ранее было возбуждено дело против самого блогера, призывавшего к домогательствам
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Суд арестовал последователя блогера Лесли, обучавшего домогаться девушек
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Одного из последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) арестовали до 25 августа 2025 года, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Следственного комитета.

Ранее, 27 июня, мужчину задержали в Тульской области и доставили в Москву. В ходе обыска в его доме были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат об окончании авторского курса Лесли по пикапу. Следствие полагает, что блогер подстрекал своих последователей к противоправным сексуальным действиям в отношении жительниц столицы.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса — иные насильственные действия сексуального характера, что предусматривает до шести лет лишения свободы.

СК завел против Алекса Лесли дело о склонении к изнасилованию
Общество
Алекс Лесли (настоящее имя - Александр Кириллов)

Самому Алексу Лесли инкриминируется склонение к совершению изнасилования — ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса. За подстрекательство ему грозит до четырех с половиной лет лишения свободы.

В 2019 году Лесли и блогер Настя Рыбка (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) были задержаны в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов и получили условные сроки. В России им также предъявляли обвинения в принуждении к проституции.

На одном из последних тренингов Лесли призывал последователей подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать интимную близость, а также брать их «за задницы». После этого в центре Москвы — на Тверской, Чистых прудах и в районе Китай-города — участились случаи домогательств. Пострадавшие начали жаловаться в соцсетях, сообщения о происшествиях появились в телеграм-каналах «Осторожно, новости» и Baza.

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Теги
Плугина Ирина
Алекс Лесли (Александр Кириллов) Следственный комитет арест Москва
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