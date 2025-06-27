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Общество ,  
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Книги Алекса Лесли сняли с продажи после возбуждения уголовного дела

Книги секс-коуча Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) «Жизнь без трусов», «Охота на самца» и другие сняли с продажи в книжной сети «Читай-город» и на маркетплейсе Wildberries после возбуждения в отношении него уголовного дела о склонении к совершению изнасилования, сообщили РБК представители Wildberries и «Читай-город».

В Wildberries отметили, что карточки книг уже скрыты с витрины. Компания заявила, что «всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций» и при выявлении нарушений «принимает незамедлительные меры».

В «Читай-городе» пояснили, что действуют строго в рамках закона, а в данном случае продажи приостановлены «до прояснения ситуации и проведения экспертизы».

Накануне «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо» сообщила, что издательство приняло решение приостановить продажи книг Лесли, а карточки товаров в книжных магазинах, сервисах и маркетплейсах будут закрыты и недоступны.

Стали известны детали уголовного дела против Насти Рыбки и Алекса Лесли
Общество
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)

Ранее СК завел уголовное дело в отношении Лесли по подозрению в подстрекательстве к изнасилованию.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 4,5 лет лишения свободы.

По версии следствия, Лесли склонял своих последователей к «противоправным действиям сексуального характера» в отношении женщин в Москве. Эти призывы были зафиксированы на видео.

Среди жертв подобных домогательств — Ирина Кесаева, которая рассказала РБК о двух инцидентах с участием неизвестных мужчин в центре Москвы. По ее словам, один из них схватил ее за руку, другой — за ягодицу. Оба были сняты на видео, операторы скрылись с места происшествия.

Ранее Лесли уже привлекался к ответственности: в 2019 году он и Настя Рыбка были задержаны в Таиланде по делу о нелегальных секс-тренингах и получили условный срок. В России пара фигурировала в деле о принуждении к проституции.

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Плугина Ирина
Алекс Лесли (Александр Кириллов) Читай-город Wildberries книги остановка продаж новости
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