Пасечник сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на ЛНР

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Ночью 1 июля ВСУ организовали массированный налет дронов на территорию Луганской народной республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Луганской народной республики. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

По словам Пасечника, в Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор, ранение получила мирная жительница. Возникло возгорание на территории нефтебазы, оно ликвидировано.

Кроме того, атака затронула жилые дома в поселке Фащевка и городе Антрацит. В Петровском поврежден участок железнодорожного полотна, в Сватово удар пришелся по поликлинике. Жертв в результате атаки нет.

Ранее «РИА Новости» и ТАСС сообщили о пожаре в Луганске на фоне атаки беспилотников. По информации агентств, в городе сработали системы ПВО, было слышно не менее десяти громких взрывов. Правительство ЛНР фиксировало массовый пролет украинских БПЛА над регионом.

Накануне Пасечник сообщил, что российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что ЛНР освобождена на 99%.