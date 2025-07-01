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Военная операция на Украине ,  
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В Луганске возник пожар на фоне атаки украинских дронов

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Военная операция на Украине

Возгорание произошло в Луганске на фоне атаки беспилотников, передают «РИА Новости» и ТАСС.

По информации первого агентства, на местности вспыхнуло как минимум два пожара. В городе сработали системы ПВО. Было слышно не менее десяти громких взрывов.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Над территорией ЛНР зафиксировали массовый пролет украинских дронов, сообщило правительство региона. Режим осторожности ввели в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино.

Только над Луганском пролетело более 20 беспилотников ВСУ. Информацию о повреждениях объектов инфраструктуры уточняют.

Российские военные полностью взяли под контроль территорию ЛНР, сообщили накануне местные власти.

В ночь на 1 июля в соседней ДНР торговые ряды загорелись после серии взрывов над Донецком. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Погибла одна мирная жительница, несколько человек пострадали.

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Полина Минаева
атака дронов Луганск пожар ЛНР
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