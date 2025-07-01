В пятом с начала суток аэропорте России ввели ограничения
Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска, сообщает Росавиация.
С полуночи это пятый аэропорт, где вводятся ограничения. До этого они также вводились в Саратове, Ульяновске, Казани и Нижнекамске. В Саратове ограничения уже сняли.
Последний раз ограничения в аэропорту Ижевска вводились 15 июня.
Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атак украинских беспилотников. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении нескольких дронов минувшей ночью в небе над регионом. По предварительным данным, никто не пострадал.
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