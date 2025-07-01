В четвертом за ночь аэропорту России ввели ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска на прием и отправление самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Это четвертый аэропорт с полуночи, где ограничены полеты. До этого ограничения вводились в Саратове, Ульяновске и Казани.
В Татарстане с 4:49 мск объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей предупредили о временных перебоях в работе мобильного интернета в связи с этим.
По данным Минобороны, за ночь над Россией сбито 60 дронов. Из них 17 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Саратовской, три — над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и по одному дрону — над Воронежской и Орловской.
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