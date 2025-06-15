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Военная операция на Украине ,  
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Три лайнера ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Ижевске

Сюжет
Военная операция на Украине
Аэропорт Ижевска
Аэропорт Ижевска (Фото: izhaviapress / Telegram)

Аэропорт Ижевска после снятия ограничений продолжил принимать и выпускать самолеты, три борта ушли на запасной аэродром, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения в аэропорту Ижевска действовали больше трех часов: о введении сообщили в 9:26, а об отмене — в 13:45.

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Фото:airport58.ru

Параллельно с установлением запрета на прием и отправку рейсов в воздушной гавани Ижевска те же меры были приняты в аэропортах Казани и Нижнекамска. Там ограничения действуют до сих пор.

Кроме того, в период с 11:05 до 11:47 вводились ограничения в аэропорту Пензы.

В Татарстане в половине седьмого утра ввели режим «беспилотная опасность». На 14:07 об отмене не сообщали.

МЧС в своем приложении сообщало в 8:54 о введении режима «угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов городов Казани и Нижнекамска.

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Софья Полковникова
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