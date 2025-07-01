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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили 60 дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили украинских 60 дронов самолетного типа за ночь, сообщает Минобороны.

Из них 17 сбито над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря, пять — над территорией Курской области, четыре — над территорией Саратовской области, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Воронежской и Орловской областей.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров пригрозил увеличить число атак дронами дальнего радиуса действия.

В ночь на 30 июня дежурные средства ПВО уничтожили 15 дронов, пять из них сбили над акваторией Азовского моря.

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Теги
Полина Дуганова
ПВО БПЛА Россия дроны Украина Военная операция на Украине
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