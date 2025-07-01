Силы ПВО уничтожили 60 дронов за ночь
Силы ПВО уничтожили украинских 60 дронов самолетного типа за ночь, сообщает Минобороны.
Из них 17 сбито над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря, пять — над территорией Курской области, четыре — над территорией Саратовской области, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Воронежской и Орловской областей.
Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров пригрозил увеличить число атак дронами дальнего радиуса действия.
В ночь на 30 июня дежурные средства ПВО уничтожили 15 дронов, пять из них сбили над акваторией Азовского моря.
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