Силы ПВО уничтожили 60 дронов за ночь

Силы ПВО уничтожили украинских 60 дронов самолетного типа за ночь, сообщает Минобороны.

Из них 17 сбито над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря, пять — над территорией Курской области, четыре — над территорией Саратовской области, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Воронежской и Орловской областей.

Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров пригрозил увеличить число атак дронами дальнего радиуса действия.

В ночь на 30 июня дежурные средства ПВО уничтожили 15 дронов, пять из них сбили над акваторией Азовского моря.

