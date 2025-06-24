Медцентр пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область

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Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Кундинцево, а также два частных дома в Курске были повреждены во время атаки украинских дронов на Курскую область с вечера 23 июня на ночь 24-го. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что пострадавших нет.

У двух частных домов в столице региона разбиты стекла. У ФАПа в Кундинцево, расположенного к Западу от Курска, повреждены крыша и стена. Кроме того, в том же селе в результате удара беспилотников, ущерб нанесен одному частному дому и двум машинам.

Власти регулярно информируют об атаках украинских дронов на Курскую область. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на 24 июня силы ПВО перехватили над регионом 14 БПЛА.

Пятью днями ранее, 19 июня, Хинштейн сообщал, что военные сбили один беспилотник, обломки которого незначительно повредили многоквартирный дом, а также повреждения получили два автомобиля. Одна из машин загорелась.