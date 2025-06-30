Пять украинских дронов сбили над Азовским морем

Минобороны: 15 дронов сбили за ночь над Россией, из них 5 — над Азовским морем

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, пять из них — над акваторией Азовского моря. Остальные беспилотники уничтожили над Курской областью, сообщило Минобороны.

Ночью военное ведомство отчиталось о двух сбитых БПЛА над Азовским морем . Беспилотники уничтожили всего за час — с 23:00 мск 29 июня до 0:00 мск 30 июня.

До этого, в ночь на 29 июня, дежурные средства ПВО уничтожили над тремя регионами России три беспилотника: над Курской и Ростовской областями, а также над Крымом сбили по одному дрону.