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Военная операция на Украине ,  
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Пять украинских дронов сбили над Азовским морем

Минобороны: 15 дронов сбили за ночь над Россией, из них 5 — над Азовским морем
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, пять из них — над акваторией Азовского моря. Остальные беспилотники уничтожили над Курской областью, сообщило Минобороны.

Пять украинских дронов сбили над Азовским морем
Политика

Ночью военное ведомство отчиталось о двух сбитых БПЛА над Азовским морем. Беспилотники уничтожили всего за час — с 23:00 мск 29 июня до 0:00 мск 30 июня.

До этого, в ночь на 29 июня, дежурные средства ПВО уничтожили над тремя регионами России три беспилотника: над Курской и Ростовской областями, а также над Крымом сбили по одному дрону.

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Теги
Полина Дуганова
Азовское море Минобороны дроны Курская область ПВО БПЛА
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