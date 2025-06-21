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Война санкций ,  
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Россия и Венесуэла договорились создать группу по борьбе с санкциями

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Война санкций
Сюжет
ПМЭФ-2025
Каракас,&nbsp;Венесуэла
Каракас, Венесуэла (Фото: Eye ubiquitous / hutchison / Global Look Press)

Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию санкциям, сообщил «РИА Новости» заместитель министра антисанкционной политики Венесуэлы Уильям Кастильо на полях ПМЭФ.

По его словам, Россия уже сформировала команду, Венесуэла завершает формирование своей.

«Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство», — пояснил Кастильо.

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Первое заседание рабочей группы состоится в ближайшие месяцы. Она займется выработкой решений для нейтрализации последствий санкций. Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на давление, «демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки».

США и страны ЕС в последние годы несколько раз вводили санкции в отношении Венесуэлы и России. На ПМЭФ Кастильо заявил, что в отношении Венесуэлы ввели более 1000 санкций. Так, в 2019 году ограничения коснулись государственной нефтегазовой компании PDVSA, в отношении нее ввели запрет на экспорт нефти.

После начала военной операции на Украине в 2022 году западные страны ввели 17 пакетов санкций против России. 18 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые «беспрецедентные санкции» ЕС.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что те, кто вводит санкции против России, поступают в ущерб себе. «Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же», — заявил он.

По мнению Путина, санкции со стороны Запада не возымели эффекта, потому что Россия «нужна миру» и решения западных начальников не смогут изменить это.

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Полина Минаева
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