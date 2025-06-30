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Синоптик назвал дату возвращения летнего тепла в Москву

Вильфанд: лето вернется в Москву с 3 июля
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В четверг и пятницу, 3–4 июля, температура воздуха в столичном регионе днем поднимется до 26 градусов, однако долго волна тепла не продлится. Об этом рассказал агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существенных осадков не ожидается, будет много солнца», — добавил синоптик. За потеплением последует небольшое понижение температуры: в выходные дни она не превысит +21 градуса. «Только к середине следующей недели будет опять около 25 градусов», — заключил специалист.

Первые же дни недели будут по-сентябрьски холодными, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, понедельник, 30 июня, стал самым холодным днем за всю историю метеонаблюдений.

«В Москве установлен двойной антирекорд: такого холодного 30 июня и низкого атмосферного давления — не было никогда! В столице нашей Родины заключительный день июня стал самым холодным за всю историю главной метеостанции ВДНХ. К 15 часам термометр показал всего +12,6 градуса. Побиты антирекорды 1962 и 1976 годов, когда в этот день было +14 и +14,7 градуса соответственно», — рассказал синоптик.

Показания барометров же к середине дня составили 728 мм ртутного столба. Таким образом, был обновлен рекорд 45-летней давности. Всему виной — циклон, центр которого кружит над Костромой, добавил Тишковец.

В ночь на вторник, 1 июля, ожидается +9–12 градусов, а днем воздух прогреется до +13–16 градусов, при этом «порывы северо-западного ветра усилятся до штормовых 16 м/с», сообщил синоптик. Выпадут обильные осадки. К среде, 2 июля, дожди ослабеют, а дневная температура достигнет +20 градусов.

«Что касается прогноза на июль, то он знойным не будет. Макушка лета по температурному фону будет близкой к климатической норме со штрихами «легкой прохладцы» — на полградуса ниже многолетних показателей, которые в Москве составляют ночью +13,5 градуса, днем +23,1 градуса, и с количеством осадков в пределах нормы (84 мм). То есть речь идет о ночных температурах в диапазоне +10–15 градусов, дневных +20–25 с вероятностью кратковременных всплесков тепла до +28», — подытожил Тишковец.

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