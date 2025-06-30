Синоптики пообещали москвичам «свет в конце тоннеля» холодной погоды

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В последний день июня в Москве продолжат идти холодные дожди, однако уже в первых числах июля в столице прояснится и начнется потепление, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, летняя погода вернется в пределы климатической нормы к четвергу.

«В погоде столичного региона виден «свет в конце тоннеля»: период относительно холодной погоды близок к завершению», — написала синоптик в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что если днем 1 июля в Москве температура воздуха составит 16–18 градусов, что на 5 градусов ниже нормы, то к 3 июля она достигнет 23–25 градусов — это на градус выше нормы для начала второго летнего месяца.

«Колебания максимальной температуры воздуха в первой декаде июля еще возможны, но общая тенденция потепления видна», — добавила Позднякова.

Потепление текущей недели продлится недолго. Уже в выходные температура понизится из-за нового циклона с северо-запада, предупреждает Гидрометцентр России.

«В субботу, 5 июля, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 10...15°С, днем 16...21°С, ветер западный 3–8 м/с», — говорится на сайте ведомства.