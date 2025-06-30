 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синоптики пообещали москвичам «свет в конце тоннеля» холодной погоды

Синоптик Позднякова: период холодной погоды близок к завершению в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В последний день июня в Москве продолжат идти холодные дожди, однако уже в первых числах июля в столице прояснится и начнется потепление, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, летняя погода вернется в пределы климатической нормы к четвергу.

«В погоде столичного региона виден «свет в конце тоннеля»: период относительно холодной погоды близок к завершению», — написала синоптик в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что если днем 1 июля в Москве температура воздуха составит 16–18 градусов, что на 5 градусов ниже нормы, то к 3 июля она достигнет 23–25 градусов — это на градус выше нормы для начала второго летнего месяца.

Вильфанд сообщил, когда в Москве закончится летняя погода
Общество

«Колебания максимальной температуры воздуха в первой декаде июля еще возможны, но общая тенденция потепления видна», — добавила Позднякова.

Потепление текущей недели продлится недолго. Уже в выходные температура понизится из-за нового циклона с северо-запада, предупреждает Гидрометцентр России.

«В субботу, 5 июля, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 10...15°С, днем 16...21°С, ветер западный 3–8 м/с», — говорится на сайте ведомства.

Читайте РБК в Telegram.

Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля

«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков

Россияне назвали идеальное количество детей в семье

Новый глава МИД Германии прибыл в Киев

«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ

Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб

Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана

Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики

Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Погода Гидрометцентр России похолодание в Москве циклон синоптики
Материалы по теме
Синоптик предупредил о «наступлении осени» на Центральную Россию
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до +4 в Подмосковье
Общество
Синоптики пообещали новый циклон с дождем в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Брошенный на пол в Шереметьево мальчик стал узнавать отца Общество, 17:17
Почему композитная архитектура — новый инструмент импортозамещения ПО Отрасли, 17:15
Minval сообщил о задержании в Баку главы редакции и шеф-редактора Sputnik Политика, 17:13
Федерация бокса осудила спортсменку, угощавшую обезьяну вейпом в Крыму Спорт, 17:06
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Синоптики пообещали москвичам «свет в конце тоннеля» холодной погоды Общество, 16:58
У «Мечела» сменился гендиректор Бизнес, 16:53
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Падение курса доллара с начала года стало худшим за полвека Инвестиции, 16:47
Почему тарифные переговоры США с крупнейшими партнерами зашли в тупик Политика, 16:42
Владимир Тодоров покинет пост главреда «Ленты.ру» Технологии и медиа, 16:38
Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении ₽32 млн Политика, 16:37
Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за недружественных действий Баку⁠ Политика, 16:34
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за год поднялся выше 115 пунктов Инвестиции, 16:28