МВФ одобрил Украине транш на $500 млн

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Киеву очередного транша на сумму $500 млн по линии механизма расширенного кредитования (EFF), сообщил фонд на официальном сайте.

EFF для Украины одобрили 31 марта 2023 года.

«Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня завершил восьмой обзор EFF, что позволило властям привлечь $0,5 млрд, которые будут направлены на поддержку бюджета. Это доведет общие выплаты в рамках поддерживаемой МВФ программы до $10,6 млрд», — говорится в пресс-релизе.

В конце марта МВФ одобрил Украине транш на $400 млн. Средства предназначались для поддержки бюджета Украины. Фонд отметил, что, несмотря на сложные условия, властям Украины удалось выполнить все количественные критерии и достичь большинства структурных показателей, чтобы получить новую выплату.

В июне Украина получила от Европейского союза (ЕС) новый транш в размере €1 млрд. Эту сумму ЕС взял из доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это пятый аналогичный перевод от Евросоюза, а полученные средства страна направит на «ключевые расходы государственного бюджета».

Россия осуждает любую. помощь Украине, как военную, так и финансовую. В Кремле подчеркивали, что Россия не откажется от претензий на свои активы. Любые действия с замороженными средствами будут расценены как воровство, предупреждали в МИДе. Российские власти пообещали защищать свои интересы в судах и предупредили о возможных последствиях.