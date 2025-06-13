 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС перевел Украине €1 млрд за счет замороженных российских активов

Сюжет
Война санкций
Киев
Киев (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина получила от Европейского союза (ЕС) новый транш в размере €1 млрд, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Эту сумму ЕС взял из доходов от реинвестирования замороженных российских активов.

Шмыгаль отметил, что это пятый аналогичный перевод от Евросоюза, а полученные Украиной средства страна направит на «ключевые расходы государственного бюджета». «Всего по инициативе ERA (программа G7 по ускорению мобилизации дополнительных доходов. — РБК) Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ», — сообщил премьер.

В мае Евросоюз перевел Украине €1 млрд с доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Тогда еврокомиссар по экономике доложил, что всего Украина по такой программе получила €6 млрд, а Еврокомиссия намерена в будущем перевести стране еще €12 млрд.

Страны ЕС, США, Канада и Япония заморозили около $300 млрд активов Центробанка России — в основном в виде ценных бумаг и наличных. Большая часть этих средств размещена в Европе, в депозитарии Euroclear, около $5–6 млрд — в США.

В июне 2024 года страны G7 договорились предоставить Украине $50 млрд за счет кредитов, которые будут погашать за счет доходов от замороженных российских активов. Конкретные условия займов каждая страна определит самостоятельно — с учетом объема своей экономики и национального законодательства, уточнил Bloomberg.

Берлин предложил «внимательнее» изучить тему замороженных активов России
Политика
Торстен Фрай

Москва настаивает на незаконности западных санкций и требует их отмены. В декабре 2023 года в Кремле подчеркнули, что Россия не откажется от претензий на свои активы.

В МИД по этому поводу заявили, что любые действия с замороженными средствами будут расценены как воровство. Российские власти пообещали защищать свои интересы в судах и предупредили о возможных последствиях.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина Евросоюз Россия активы России
Материалы по теме
Берлин предложил «внимательнее» изучить тему замороженных активов России
Политика
Испания предложила два варианта использования замороженных активов России
Политика
Четверо сенаторов призвали США использовать замороженные активы России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное Политика, 14:20
В Иране при израильских ударах пострадали почти 100 человек Общество, 14:16
ЕС перевел Украине €1 млрд за счет замороженных российских активов Политика, 14:00
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Иран сообщил о новом ударе Израиля по основному ядерному объекту Политика, 13:53
Израиль заявил о гибели глав ВВС КСИР при ударе по подземному штабу Политика, 13:44
CAS разрешил «Вест Хэму» не платить ЦСКА за Влашича до снятия санкций Спорт, 13:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Трамп пригрозил Ирану «более жестокими» ударами Политика, 13:38
Акции ВТБ подскочили на 5% после поручения Путина о дивидендах Инвестиции, 13:34
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
Почему сильный рубль не привел к резкому росту импортаПодписка на РБК, 13:29
Российские хоккеисты впервые с 2019 года сыграют с командами CHL в Канаде Спорт, 13:18
Axios узнал, что США дали Израилю «зеленый свет» на удар по Ирану Политика, 13:07
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50