ЕС перевел Украине €1 млрд за счет замороженных российских активов

Киев (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина получила от Европейского союза (ЕС) новый транш в размере €1 млрд, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Эту сумму ЕС взял из доходов от реинвестирования замороженных российских активов.

Шмыгаль отметил, что это пятый аналогичный перевод от Евросоюза, а полученные Украиной средства страна направит на «ключевые расходы государственного бюджета». «Всего по инициативе ERA (программа G7 по ускорению мобилизации дополнительных доходов. — РБК) Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ», — сообщил премьер.

В мае Евросоюз перевел Украине €1 млрд с доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Тогда еврокомиссар по экономике доложил, что всего Украина по такой программе получила €6 млрд, а Еврокомиссия намерена в будущем перевести стране еще €12 млрд.

Страны ЕС, США, Канада и Япония заморозили около $300 млрд активов Центробанка России — в основном в виде ценных бумаг и наличных. Большая часть этих средств размещена в Европе, в депозитарии Euroclear, около $5–6 млрд — в США.

В июне 2024 года страны G7 договорились предоставить Украине $50 млрд за счет кредитов, которые будут погашать за счет доходов от замороженных российских активов. Конкретные условия займов каждая страна определит самостоятельно — с учетом объема своей экономики и национального законодательства, уточнил Bloomberg.

Москва настаивает на незаконности западных санкций и требует их отмены. В декабре 2023 года в Кремле подчеркнули, что Россия не откажется от претензий на свои активы.

В МИД по этому поводу заявили, что любые действия с замороженными средствами будут расценены как воровство. Российские власти пообещали защищать свои интересы в судах и предупредили о возможных последствиях.