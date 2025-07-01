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Военная операция на Украине ,  
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Украинцы выехали за границу по письмам с подписью Александра III

Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине Львовская областная военная администрация (ОВА) согласовывала выезд мужчин за границу по обращениям от несуществующей общественной организации, которая в своих письмах использовала логотип «Газпромбанка» и подпись российского императора Александра III, сообщает NGL.media.

Речь идет об организации «Гуманитарная надежда нации», которая в своих обращениях к Львовской ОВА называла себя то общественной организацией, то «украинско-французской группой». В Министерстве юстиции Украины подтвердили, что такая организация не зарегистрирована.

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Журналисты провели расследование, и выяснили, что в течение осени 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от «Гуманитарной надежды нации». По обращениям выехать разрешили восьми мужчинам. По крайней мере семеро из них не вернулись на Украину, уточнило издание.

В стране с 2022 года действует всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину за исключением некоторых случаев.

В украинских СМИ неоднократно появлялись кадры принудительной мобилизации граждан, в том числе в крупных городах.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, власти в общей сложности могут мобилизовать 27 тыс. человек в месяц. Украинский лидер также заявил, что одним из условий усиления санкций Запада является введение мобилизации с 18 лет вместо 25 лет.

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Полина Минаева
Украина мобилизация выезд за границу царь
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