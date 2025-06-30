СК установил личности подростков, спевших песню про Бандеру в Тольятти

Фото: СУ СК России по Самарской области

Следователи установили личности семи подростков, которые спели гимн Украины и песню про лидера украинских националистов Степана Бандеру, сообщило управление СК по Самарской области в телеграм-канале.

Ими оказались выпускники одного образовательного учреждения города Тольятти в возрасте от 17 до 18 лет.

Следствие продолжает проверку — специалисты осматривают мобильные телефоны фигурантов и другие электронные устройства, также назначена лингвистическая экспертиза.

30 июня 2025 года силовики приступили к проверке видеозаписи, на которой подростки-выпускники из Тольятти спели гимн Украины и песню про Бандеру.

Против подозреваемых возбудили дело о реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса). Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

В 2023 году против либертарианца Михаила Светова (признан иностранным агентом) возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Он также спел песню про Бандеру. Светов в разговоре с РБК назвал возбуждение против него дела «абсурдом».

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН-УПА, признана экстремистской в России и запрещена), организация добивалась независимости Украины и во время Второй мировой войны действовала против нацистов, а после прихода советских войск — против Москвы. Почти всю войну Бандера провел в немецких тюрьмах. После войны он стал лидером антикоммунистического сопротивления на Западной Украине.