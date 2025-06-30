Великий аятолла Ирана объявил Трампа и Нетаньяху «врагами Бога»
Великий аятолла Ирана Насер Макарем Ширази издал фетву, в которой назвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мохаребами» — врагами Бога. Об этом сообщает иранское издание Rooziato.
Религиозный лидер выступил с заявлением в ответ на угрозы, прозвучавшие в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также других религиозных деятелей и ученых. По словам Макарема Ширази, подобные действия считаются «военной агрессией» против исламской уммы и должны быть осуждены всеми мусульманами мира.
«Все мусульмане мира обязаны заставить этих врагов раскаяться в своих словах и поступках. Если на этом пути они понесут трудности или ущерб, им будет воздано как мученикам на пути Бога», — говорится в тексте фетвы.
Аятолла также подчеркнул, что любая поддержка подобных лиц или режимов со стороны мусульман или исламских государств запрещена. В исламском праве «мохареба» — особо тяжкое преступление, наказание за которое может включать смертную казнь или изгнание.
Фетва — это религиозно-правовое заключение по вопросам исламского права, выносимое муфтием или другим ученым-богословом (алимом) на основе Корана, Сунны (жизнеописания и изречений пророка Мухаммеда) и других источников исламского права (фикха).
Фетва, по сути, представляет собой ответ на вопрос, как следует поступать в той или иной ситуации в соответствии с нормами ислама.
В июне 2025 года Израиль нанес серию массированных авиаударов по территории Ирана, в результате которых были убиты десятки высокопоставленных военных, в том числе командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, глава ракетных войск Амир Али Хаджизаде, начальник генштаба Мохаммад Багери, а также шесть ведущих иранских ядерных ученых и несколько профессоров ведущих университетов страны.
Параллельно с этим бывший президент США Дональд Трамп и израильские официальные лица делали публичные заявления о возможности устранения аятоллы Хаменеи. Трамп в соцсетях утверждал, что «спас» Хаменеи от убийства, а министр обороны Израиля прямо говорил, что, если бы появилась возможность, Израиль бы ликвидировал верховного лидера Ирана.
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