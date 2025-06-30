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Война Израиля и Ирана ,  
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WSJ узнала о перехвате США звонка с оценкой Ирана ущерба ядерным объектам

WSJ: иранцы сочли ущерб от удара США менее разрушительным, чем ожидалось
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Война Израиля и Ирана

США перехватили звонок между двумя высокопоставленными иранскими чиновниками, в ходе которого американские удары по ядерным объектам Ирана назвали менее разрушительными, чем ожидалось, сообщили The Washington Post четыре источника, знакомые с секретными разведданными, циркулирующими в правительстве Штатов.

По их словам, в ходе разговора, который должен был быть конфиденциальным, иранские правительственные чиновники высказывали предположения о том, почему удары США не были такими разрушительными и масштабными, как они ожидали.

Высокопоставленный сотрудник американской разведки отметил, что «один телефонный звонок между неназванными иранцами» не отражает «полной разведывательной картины».

WP отмечает, что перехваченные звонки, электронные письма и другие электронные коммуникации являются одним из «самых мощных инструментов» американских разведывательных ведомств и часто составляют большую часть разведданых, которые используются на ежедневных брифингах президента США Дональда Трампа. Однако у радиоразведки есть и ограничения, в частности, фрагменты разговоры иногда не имеют контекста и должны сопоставляться с другой информацией.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт назвала абсурдом предположение о том, что «неназванные иранские официальные лица знают о том, что произошло под сотнями футов завалов». «Это позор, что Washington Post помогает людям совершать уголовные преступления, публикуя утечки, вырванные из контекста», — заявила она, добавив, что иранская программа создания ядерного оружия «завершена».

Представитель администрации Трампа, говоря о перехваченном звонке, заявил, что иранцы «были неправы, потому что мы уничтожили их предприятие по переработке металла». «Мы знаем, что наше оружие было доставлено именно туда, куда мы хотели, и оно произвело желаемый эффект», — сказал собеседник WP.

Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Политика
Фото:Maxar Technologies / Reuters

Материал дополняется. 

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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