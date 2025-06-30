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Военная операция на Украине ,  
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Главный хаб по поставкам оружия Украине будут охранять норвежские F-35

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель F-35
Истребитель F-35 (Фото: George Frey / Getty Images)

Норвегия решила направить истребители F-35 на охрану «важнейшего узла в Польше для поддержки Украины и польского воздушного пространства». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны скандинавского государства.

В сообщении говорится, что «Норвегия решила направить новый вклад в защиту важнейшего узла в Польше для поддержки Украины и польского воздушного пространства». Истребители интегрируют в противовоздушную и противоракетную обороны НАТО. Они будут поддерживать безопасность вокруг аэропорта Жешув-Ясенка и польского воздушного пространства.

Тем самым Норвегия хочет помочь обеспечить поступление помощи на Украину, сказал министр обороны Торе О. Сандвик. Истребители F-35 будут на месте осенью, говорится в сообщении Минобороны.

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Фото:Getty Images

Логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенка играет ключевую роль в поставках западного оружия и военной помощи Украине. Этот хаб расположен всего в 80 км от украинской границы и служит основным транзитным пунктом для американской и союзной военной помощи Киеву, включая оружие, боеприпасы и технику. Через Жешув-Ясенку проходит более 80–90% всей военной помощи Украине, поставляемой странами НАТО и партнерами. Это делает его стратегически важным центром поддержки украинских вооруженных сил.

Newsweek писал, что самолет F-35 производства американской Lockheed Martin — это пока что единственный истребитель пятого поколения, которым располагают западные военные.

Западные страны закупают F-35 у США. Так, в сентябре 2023 года Госдеп США одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35. Кроме того, Великобритания решила закупить у США F-35, сообщило правительство страны в июне 2025 года. По данным кабмина, самолеты будут базироваться в Мархэме в Великобритании. Закупка станет «крупнейшим укреплением ядерной мощи» Королевства. Всего в рамках программы страна планирует закупить 138 истребителей.

В марте 2024 года министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. По его словам, соответствующая информация была передана странам НАТО.

Позже Вашингтон опроверг эту информацию.

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Теги
Софья Полковникова
Норвегия Польша Украина истребитель F-35
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