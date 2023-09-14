Госдеп США одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35

Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около $5 млрд, сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

«Государственный департамент одобрил возможную продажу Республики Корея самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму около $5,06 млрд», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Пентагона, правительство Южной Кореи планирует купить до 25 самолетов F-35 Joint Strike Fighter обычного взлета и посадки, а также 26 двигателей Pratt & Whitney F135-PW-100 и другое необходимое для работы истребителей оборудование. Подрядчиками выступят Lockheed Martin Aeronautics Company из Техаса и Pratt & Whitney Military Engines из Коннектикута.

Сделка позволит повысить безопасность важного союзника США, который является «движущей силой политической стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении агентства.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.



Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35 °C) для нужд ВМС США.

11 сентября директор первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев предупредил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове из-за действий США. «Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчетливым признаком которого является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии», — сказал тогда дипломат.

По его словам, Россия наблюдает наращивание военной активности в субрегионе, в частности военные учения и стягивание стратегического потенциала США вокруг Корейского полуострова. Зиновьев подчеркнул, что трудно верить утверждениям о том, что эти маневры являются рутинными и оборонительными, поскольку они носят «антироссийский и антикитайский подтексты».

