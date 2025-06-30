 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Из РЖД ушел экс-глава «Дом.РФ» Александр Плутник

Екатерина Кривошеева
Екатерина Кривошеева (Фото: РЖД)

Бывший глава «Дом.РФ», заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник покинул свой пост, сообщает пресс-служба РЖД в телеграм-канале. На его место уже назначили нового сотрудника.

«Екатерина Кривошеева назначена замгендиректора РЖД <...> Ранее занимавший эту должность Александр Плутник принял решение об уходе из компании», — говорится в сообщении.

Причина, по которой Плутник решил покинуть компанию, не раскрывается.

Пользователи пожаловались на сбои мобильного приложения РЖД
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Александр Плутник возглавлял «Дом.РФ» с 2015 года до конца января 2020 года, когда гендиректором госкомпании стал бывший вице-премьер Виталий Мутко. На пост замгендиректора РЖД Плутника назначили в июне 2020 года.

Екатерина Кривошеева работает на железнодорожном транспорте более 20 лет. Она возглавляла Департамент корпоративного имущества РЖД с 2023 года. Теперь она будет заниматься вопросами управления имуществом и активами компании.

Читайте РБК в Telegram.

Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля

«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков

Россияне назвали идеальное количество детей в семье

Новый глава МИД Германии прибыл в Киев

«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ

Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб

Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана

Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики

Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
РЖД замгендиректора должность Дом.РФ Александр Плутник
Материалы по теме
Пользователи пожаловались на сбои мобильного приложения РЖД
Технологии и медиа
РЖД отложат строительство нового этапа Восточного полигона минимум на год
Бизнес
В РЖД сообщили о восстановлении работы сервисов после DDoS-атаки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Аналитики предсказали рост доли устаревающих ТЦ в России почти до 70% Недвижимость, 15:39
Акционеры «Сбера» одобрили выплату рекордных дивидендов за 2024 год Инвестиции, 15:36
«Спартак» расторг контракт с пришедшим вслед за Станковичем суринамцем Спорт, 15:36
Из РЖД ушел экс-глава «Дом.РФ» Александр Плутник Общество, 15:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:34
С цифровым рублем провели более 100 тыс. операций. Что еще рассказал ЦБ Крипто, 15:30
Полицейские в Азербайджане перекрыли вход в редакцию Sputnik. Видео Политика, 15:26
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Мишустин поручил расширить доступ к интернету для жителей новостроек Недвижимость, 15:23
Польша решила в 5 раз увеличить выпуск снарядов для гаубиц и танков Политика, 15:23
Греф рассказал о борьбе с киберармиями США и Украины Финансы, 15:20
Руководителей «Общины Виссариона» приговорили к 12 годам колонии Общество, 15:16
Что изменится для водителей в июле 2025 года Авто, 15:13
Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя Общество, 15:11
Тральщики из Нидерландов для Киева назвали «Мелитополь» и «Геническ» Политика, 15:10