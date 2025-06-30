Из РЖД ушел экс-глава «Дом.РФ» Александр Плутник

Екатерина Кривошеева (Фото: РЖД)

Бывший глава «Дом.РФ», заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник покинул свой пост, сообщает пресс-служба РЖД в телеграм-канале. На его место уже назначили нового сотрудника.

«Екатерина Кривошеева назначена замгендиректора РЖД <...> Ранее занимавший эту должность Александр Плутник принял решение об уходе из компании», — говорится в сообщении.

Причина, по которой Плутник решил покинуть компанию, не раскрывается.

Александр Плутник возглавлял «Дом.РФ» с 2015 года до конца января 2020 года, когда гендиректором госкомпании стал бывший вице-премьер Виталий Мутко. На пост замгендиректора РЖД Плутника назначили в июне 2020 года.

Екатерина Кривошеева работает на железнодорожном транспорте более 20 лет. Она возглавляла Департамент корпоративного имущества РЖД с 2023 года. Теперь она будет заниматься вопросами управления имуществом и активами компании.