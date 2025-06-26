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Технологии и медиа ,  
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Пользователи пожаловались на сбои мобильного приложения РЖД

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи жалуются на сбой в работе сервисов ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — не загружается сайт и не открывается приложение, следует из данных портала Downdetector. Первые сообщения о проблемах с доступом к сервисам стали поступать примерно в 12:00 мск.

«По техническим причинам мобильное приложение «РЖД Пассажирам» временно может быть недоступным для пользователей. При этом сайт РЖД, веб-приложение, кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме. Ведутся работы по устранению возникших проблем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД

На сбой жалуются жители разных регионов страны. Больше всего сообщений приходит из Санкт-Петербурга и Москвы (по 12%). За ними следует Орловская (9%) и Свердловская (5%) области.

На проблемы с доступом к сайту указали 56% авторов обращений, на неполадки в мобильном приложении — 38% человек.

«Приложение РЖД выдает на любой запрос: «cервер не отвечает, попробуйте выбрать другую дату». Не работает ни с мобильным интернетом, ни с вайфаем» — написала один из пользователей. Другой указал на то, что нет возможности зайти в личный кабинет.

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Фото:Антон Беркасов для РБК

Ранее, 12 июня, сайт и мобильное приложение РЖД попали под DDoS-атаку. Пассажиры жаловались не могли приобрести или сдать билеты. Перевозчик направил граждан в кассы на станциях и вокзалах, которые работали штатно.

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