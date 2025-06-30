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В АТОР и EgyptAir назвали причину задержки рейса из Москвы в Египет

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Рейс из Москвы в египетский город Хургада задержали из-за технической неисправности самолета, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Информацию о задержке из-за технической неисправностью судна РБК также подтвердили в авиакомпании EgyptAir, чей борт не вылетел вовремя из Москвы.

«Авиакомпания EgyptAir отложила вылет рейса из аэропорта Домодедово в связи с технической неисправностью воздушного судна», — сообщила авиакомпания.

Москвичи и жители области, по информации АТОР, вернулись домой, где им предстоит дождаться рейса. Иногородних туристов разместили в отеле за счет перевозчика. В EgyptAir также сообщили, что пассажирам предоставили прохладительные напитки и ваучеры на питание.

И в АТОР, и в EgyptAir заверили, что авиаперевозчик остается на связи с пассажирами.

Ранее телеграм-канал Shot написал, что российские туристы второй день не могут вылететь из Домодедово в Хургаду. При этом в сообщении утверждается, что египетская авиакомпания отказалась предоставить туристам гостиницу и не уточнила информацию о задержке рейса. Shot вместе с тем отметил, что туристы за все время ожидания получили талоны на питание на сумму 700 руб.

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Фото:airport58.ru

Ранее в ряде аэропортов Приволжского федерального округа приостановили полеты, из-за чего авиакомпаниям пришлось корректировать расписание полетов.

До этого, в июне, примерно 2 тыс. туристов из России столкнулись с задержкой и отменой рейсов и не смогли своевременно покинуть Объединенные Арабские Эмираты.

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Теги
Полина Дуганова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
задержка рейса Авиакомпании самолет АТОР EgyptAir Москва Россия
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