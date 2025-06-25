Росавиация сообщила о задержках рейсов в пяти регионах Приволжья
Из-за временной приостановки полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа авиакомпании вынужденно корректируют расписание полетов, сообщает Росавиация.
Сейчас из-за закрытия воздушного пространства не отправляют и не принимают рейсы пять аэропортов в Приволжском федеральном округе: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка).
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