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Политика ,  
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Росавиация сообщила о задержках рейсов в пяти регионах Приволжья

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Из-за временной приостановки полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа авиакомпании вынужденно корректируют расписание полетов, сообщает Росавиация.

Сейчас из-за закрытия воздушного пространства не отправляют и не принимают рейсы пять аэропортов в Приволжском федеральном округе: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка).

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