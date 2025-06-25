Рейсы из Пензы перенесли из-за закрытия воздушного пространства

Фото: airport58.ru

Вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Пензы перенесены на 26 июня, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Сегодняшние вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург перенесены на 26 июня. Вылет в аэропорт Шереметьево запланирован на 2:25 мск, в аэропорт Пулково — 2:55 мск», — говорится в сообщении.

Ранее закрытие воздушного пространства над Пензенской областью было продлено до 21:30 мск. О введении ограничений Мельниченко сообщил в 10:32 мск. Воздушное пространство над регионом также закрывали 24 июня.

Минобороны сообщило, что с 15:00 до 17:00 мск над Пензенской областью сбили один украинский беспилотник . Также по одному дрону уничтожили над соседними Тамбовской и Саратовской областями. Еще два беспилотника над Саратовской областью сбили в период с 17:00 до 20:00 мск.

В ночь на 25 июня над территорией России средства ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ. Семь дронов сбили над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Крыма, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря, один — над территорией Брянской области.