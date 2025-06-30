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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате двух дронов за час над Азовским морем

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны за час сбили два украинских дрона над Азовским морем, сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники уничтожили с период с 23:00 мск 29 июня до 0:00 мск 30 июня, уточнили в ведомстве.

В 23:48 мск на Крымском мосту закрыли движение для автомобилей. Позднее в Крыму объявили опасность атаки БПЛА, пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Над Крымом и Краснодарским краем сбили украинские беспилотники
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Фото:Минобороны России

Минобороны регулярно сообщает о сбитых над Крымом и Азовским морем дронах. В ночь на 29 июня над регионом уничтожили один БПЛА.

Ночью 28 июня над семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей был перехвачен и сбит 31 дрон, девять из них — над Крымом.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Азовское море Минобороны
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