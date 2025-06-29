Минобороны: над тремя регионами России за ночь сбили три беспилотника

Над тремя регионами России за ночь сбили три беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили три беспилотника над Россией, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Над Курской и Ростовской областями, а также над Крымом были уничтожены по одному дрону.

Врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь ранее написал, что беспилотник был сбит в Куйбышевском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, уточнил он.

Предыдущей ночью над семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей был перехвачен и сбит 31 дрон, девять из них — над Крымом, заявило Минобороны. Утром там отчитались об уничтожении в общей сложности еще 13 беспилотников над шестью регионами.