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Военная операция на Украине ,  
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Над тремя регионами России за ночь сбили три беспилотника

Минобороны: над тремя регионами России за ночь сбили три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили три беспилотника над Россией, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Над Курской и Ростовской областями, а также над Крымом были уничтожены по одному дрону.

Над российскими регионами за ночь уничтожили 39 беспилотников
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Фото:Минобороны России

Врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь ранее написал, что беспилотник был сбит в Куйбышевском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, уточнил он.

Предыдущей ночью над семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей был перехвачен и сбит 31 дрон, девять из них — над Крымом, заявило Минобороны. Утром там отчитались об уничтожении в общей сложности еще 13 беспилотников над шестью регионами.

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