Над Крымом и Краснодарским краем сбили украинские беспилотники
Над российскими регионами за ночь были сбиты 18 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
Семь беспилотников сбили над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Крыма, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря, а также один — над территорией Брянской области.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Так, вечером 24 июня, примерно за полтора часа — с 21:15 до 22:40 мск, над Россией уничтожили 22 украинских дрона.
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