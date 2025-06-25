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Военная операция на Украине ,  
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Над Крымом и Краснодарским краем сбили украинские беспилотники

За ночь над Россией сбили 18 украинских беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над российскими регионами за ночь были сбиты 18 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

Семь беспилотников сбили над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Крыма, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря, а также один — над территорией Брянской области.

Минобороны сообщило о 22 сбитых над Россией беспилотниках
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Так, вечером 24 июня, примерно за полтора часа — с 21:15 до 22:40 мск, над Россией уничтожили 22 украинских дрона.

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Полина Харчевникова
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