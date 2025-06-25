Над Крымом и Краснодарским краем сбили украинские беспилотники

Фото: Минобороны России

Над российскими регионами за ночь были сбиты 18 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

Семь беспилотников сбили над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Крыма, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря, а также один — над территорией Брянской области.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Так, вечером 24 июня, примерно за полтора часа — с 21:15 до 22:40 мск, над Россией уничтожили 22 украинских дрона.