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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над Россией уничтожили 31 дрон

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили над Россией 31 украинский БПЛА за ночь, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Девять беспилотников уничтожили над Крымом, еще шесть — над Брянской областью, по пять дронов — над Смоленской областью и акваторией Черного моря. Два БПЛА сбили над Азовским морем, по одному — над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также над Краснодарским краем.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Накануне военное ведомство сообщило о 25 сбитых украинских дронах самолетного типа за три часа — с 20:10 мск до 23:25 мск. Из них 12 сбили над Курской областью, еще десять над Крымом. Три дрона уничтожили над Орловской областью.

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Теги
Полина Дуганова
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