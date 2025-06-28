За ночь над Россией уничтожили 31 дрон

Средства ПВО сбили над Россией 31 украинский БПЛА за ночь, сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Девять беспилотников уничтожили над Крымом, еще шесть — над Брянской областью, по пять дронов — над Смоленской областью и акваторией Черного моря. Два БПЛА сбили над Азовским морем, по одному — над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также над Краснодарским краем.

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