За ночь над Россией уничтожили 31 дрон
Средства ПВО сбили над Россией 31 украинский БПЛА за ночь, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Девять беспилотников уничтожили над Крымом, еще шесть — над Брянской областью, по пять дронов — над Смоленской областью и акваторией Черного моря. Два БПЛА сбили над Азовским морем, по одному — над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также над Краснодарским краем.
Накануне военное ведомство сообщило о 25 сбитых украинских дронах самолетного типа за три часа — с 20:10 мск до 23:25 мск. Из них 12 сбили над Курской областью, еще десять над Крымом. Три дрона уничтожили над Орловской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года