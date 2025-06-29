Хинштейн показал видео с раненным при атаке ВСУ китайским журналистом
Кадры с китайским журналистом Лу Юйгуана, попавшим под удар украинского беспилотника в Курской области, выложил в свой телеграм-канал врио губернатора Александр Хинштейн.
На видео корреспондент благодарит главу региона и всех, кто помог ему выздороветь.
«Я от души очень благодарю губернатора Курской области за то, что в первое время оказал мне помощь и благодарю Министерство обороны за то, что спасли меня в самый тяжелый момент», — сказал мужчина.
Хинштейн в ответ поблагодарил его за теплые слова и напомнил, что журналисты, находящиеся на линии боевого соприкосновения, тоже часто попадают под обстрелы и удары беспилотниками.
Китайский журналист попал под атаку украинского FPV-дрона 26 июня. 63-летний корреспондент самостоятельно поехал в приграничье и при атаке беспилотника получил черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. Журналист отказался от госпитализации.
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