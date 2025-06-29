 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн показал видео с раненным при атаке ВСУ китайским журналистом

Сюжет
Военная операция на Украине

Хинштейн показал видео с раненным при атаке ВСУ китайским журналистом
Video

Кадры с китайским журналистом Лу Юйгуана, попавшим под удар украинского беспилотника в Курской области, выложил в свой телеграм-канал врио губернатора Александр Хинштейн.

На видео корреспондент благодарит главу региона и всех, кто помог ему выздороветь.

«Я от души очень благодарю губернатора Курской области за то, что в первое время оказал мне помощь и благодарю Министерство обороны за то, что спасли меня в самый тяжелый момент», — сказал мужчина.

Хинштейн в ответ поблагодарил его за теплые слова и напомнил, что журналисты, находящиеся на линии боевого соприкосновения, тоже часто попадают под обстрелы и удары беспилотниками.

Раненный в Курской области журналист из Китая отказался от госпитализации
Политика
Лу Юйгуан

Китайский журналист попал под атаку украинского FPV-дрона 26 июня. 63-летний корреспондент самостоятельно поехал в приграничье и при атаке беспилотника получил черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. Журналист отказался от госпитализации.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
журналист Курская область Александр Хинштейн БПЛА Китай
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
СК завел дело за атаку дрона ВСУ на журналиста из Китая в Курской области
Политика
Раненный в Курской области журналист из Китая отказался от госпитализации
Политика
В Курской области при ударе дрона получил ранения журналист из Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Как «новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ Спорт, 15:20
Роскосмос показал со спутника дым над Забайкальем и Бурятией Общество, 15:19
В Telegram появилась функция фактчекинга Технологии и медиа, 15:17
Песков объяснил, в каком случае мир «понесется в тартарары» Политика, 15:15
В столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности Общество, 15:00
Вучич заявил, что задержанные в Белграде не получат помилования Политика, 14:41
Хинштейн показал видео с раненным при атаке ВСУ китайским журналистом Политика, 14:37
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте Спорт, 14:30
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по объектам ВПК Украины Политика, 14:07
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Столкновения в Белграде. Фоторепортаж Политика, 13:51 
Суд арестовал обвиняемых по делу об убийствах в Екатеринбурге Общество, 13:47
Зеленский утвердил выход Киева из конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 13:43