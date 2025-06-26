Раненный в Курской области журналист из Китая отказался от госпитализации

Лу Юйгуан (Фото: makcim19781987 / TikTok)

Телевизионный журналист компании Phoenix из Китая Лу Юйгуан, получивший ранение при ударе украинского беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации», — пояснил Хинштейн и пожелал корреспонденту скорейшего выздоровления.

Глава Курской области напомнил, что в приграничной зоне все еще небезопасно и призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничье.

О ранении китайского журналиста Хинштейн сообщил вечером 26 июня. Он уточнил, что во время самостоятельной поездки в приграничье в результате атаки дрона ВСУ 63-летний корреспондент из Китая получил черепно-мозговую травму и ушиб теменной области, после чего был доставлен в Курскую областную больницу.

В конце марта в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. В январе после удара беспилотника по машине на трассе Донецк — Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.