В Курской области при ударе дрона получил ранения журналист из Китая

Лу Юйгуан (Фото: makcim19781987 / TikTok)

При ударе БПЛА в Курской области получил ранение телевизионный журналист компании Phoenix из Китая, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Украинский беспилотник сегодня нанес удар по поселку Коренево Кореневского района. Ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье», — написал глава региона.

Хинштейн уточнил, что журналист получил черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. Его доставят в Курскую областную больницу.

Курская область, как и некоторые другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников ВСУ. Накануне дрон атаковал автомобильную дорогу Бобрава — Белая Беловского района. В результате удара травмы получил 52-летний мужчина.

В зоне военной операции погибли несколько российских журналистов. В марте «Известия» сообщили о смерти корреспондента Александра Федорчака. В том же месяце в Курской области погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева.