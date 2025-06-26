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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области при ударе дрона получил ранения журналист из Китая

Хинштейн: журналист китайской телекомпании Phoenix получил ранение в приграничье
Сюжет
Военная операция на Украине
Лу Юйгуан
Лу Юйгуан (Фото: makcim19781987 / TikTok)

При ударе БПЛА в Курской области получил ранение телевизионный журналист компании Phoenix из Китая, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Украинский беспилотник сегодня нанес удар по поселку Коренево Кореневского района. Ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье», — написал глава региона.

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Хинштейн уточнил, что журналист получил черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. Его доставят в Курскую областную больницу.

Курская область, как и некоторые другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников ВСУ. Накануне дрон атаковал автомобильную дорогу Бобрава — Белая Беловского района. В результате удара травмы получил 52-летний мужчина.

В зоне военной операции погибли несколько российских журналистов. В марте «Известия» сообщили о смерти корреспондента Александра Федорчака. В том же месяце в Курской области погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева.

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Персоны
Полина Минаева
Курская область журналисты Военная операция на Украине Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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