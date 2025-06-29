 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд арестовал обвиняемых по делу об убийствах в Екатеринбурге

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Мазахира Сафарова, обвиняемого по делу о заказных убийствах, начиная с 2001 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Под стражей он пробудет до 19 июля 2025 года.

По версии следствия, Сафаров входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. Органами предварительного расследования ему предъявлены обвинения по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Следом пресс-служба судов сообщила также об аресте по этому же делу Акифа Сафарова, он останется под стражей также до 19 июля 2025 года.

В Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия
Политика
Баку

О расследовании уголовного дела по нескольким преступлениям, совершенным этнической преступной группой, свердловское управление СК сообщило накануне, 28 июня. Днем ранее в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию в рамках следственных действий. В МИД России отмечали, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов, а задержания представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений».

E1.ru писал, что в 2001 году был зарезан выходец из Азербайджана Юнис Пашаев, подозреваемые были задержаны — это братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. При задержании мужчины скончались, сообщил источник РБК. Одному стало плохо с сердцем, у другого, как говорил собеседник E1.ru, «такая же ситуация».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Милена Костерева
Екатеринбург суд арест убийство Азербайджан
Материалы по теме
МИД ответил на претензии Баку после задержаний азербайджанцев на Урале
Политика
Поверенного России вызвали в МИД Азербайджана после задержаний на Урале
Политика
СК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Как «новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ Спорт, 15:20
Роскосмос показал со спутника дым над Забайкальем и Бурятией Общество, 15:19
В Telegram появилась функция фактчекинга Технологии и медиа, 15:17
Песков объяснил, в каком случае мир «понесется в тартарары» Политика, 15:15
В столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности Общество, 15:00
Вучич заявил, что задержанные в Белграде не получат помилования Политика, 14:41
Хинштейн показал видео с раненным при атаке ВСУ китайским журналистом Политика, 14:37
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте Спорт, 14:30
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по объектам ВПК Украины Политика, 14:07
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Столкновения в Белграде. Фоторепортаж Политика, 13:51 
Суд арестовал обвиняемых по делу об убийствах в Екатеринбурге Общество, 13:47
Зеленский утвердил выход Киева из конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 13:43