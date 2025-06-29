Суд арестовал обвиняемых по делу об убийствах в Екатеринбурге

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Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Мазахира Сафарова, обвиняемого по делу о заказных убийствах, начиная с 2001 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Под стражей он пробудет до 19 июля 2025 года.

По версии следствия, Сафаров входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. Органами предварительного расследования ему предъявлены обвинения по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Следом пресс-служба судов сообщила также об аресте по этому же делу Акифа Сафарова, он останется под стражей также до 19 июля 2025 года.

О расследовании уголовного дела по нескольким преступлениям, совершенным этнической преступной группой, свердловское управление СК сообщило накануне, 28 июня. Днем ранее в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию в рамках следственных действий. В МИД России отмечали, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов, а задержания представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений».

E1.ru писал, что в 2001 году был зарезан выходец из Азербайджана Юнис Пашаев, подозреваемые были задержаны — это братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. При задержании мужчины скончались, сообщил источник РБК. Одному стало плохо с сердцем, у другого, как говорил собеседник E1.ru, «такая же ситуация».