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Политика ,  
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Песков раскрыл, есть ли планы по поездке Путина в КНДР или Кима в Россию

Песков: визиты Путина в КНДР или Ким Чен Ына в Россию не планируются

Президент Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать КНДР, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Пеcков.

Также он рассказал, что не ожидается скорого визита и  северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

Путин совершил государственный визит в КНДР в июне 2024 года. По его итогам президент подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он предусматривает взаимные консультации при угрозе агрессии против одной из сторон и военную помощь в случае нападения третьих стран.

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Кроме того договор закрепляет стремление к расширению торговли, инвестиций, сотрудничества в энергетике, ИТ, космосе и в сфере искусственного интеллекта, а также к взаимной защите от санкций.

Поездка Путина в КНДР стала первой с 2000 года, тогда страной руководил отец нынешнего лидера Ким Чен Ир. В сентябре 2023 года Ким Чен Ын находился в России с шестидневным визитом, в ходе которого он также встречался с Владимиром Путиным.

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