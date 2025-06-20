Песков раскрыл, есть ли планы по поездке Путина в КНДР или Кима в Россию
Президент Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать КНДР, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Пеcков.
Также он рассказал, что не ожидается скорого визита и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.
Путин совершил государственный визит в КНДР в июне 2024 года. По его итогам президент подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он предусматривает взаимные консультации при угрозе агрессии против одной из сторон и военную помощь в случае нападения третьих стран.
Кроме того договор закрепляет стремление к расширению торговли, инвестиций, сотрудничества в энергетике, ИТ, космосе и в сфере искусственного интеллекта, а также к взаимной защите от санкций.
Поездка Путина в КНДР стала первой с 2000 года, тогда страной руководил отец нынешнего лидера Ким Чен Ир. В сентябре 2023 года Ким Чен Ын находился в России с шестидневным визитом, в ходе которого он также встречался с Владимиром Путиным.
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