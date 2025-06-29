Спикер парламента заявила, что протестующие призвали к «убийству Сербии»
Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила, что собравшиеся в Белграде протестующие призывали к гражданской войне и «убийству Сербии». Об этом она написала в социальной сети X.
«Протестующие не закончили свой митинг словами «Да здравствует Сербия». Они закончили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Помни это, Сербия», — написала Брнабич.
Ранее в столице Сербии начался студенческий митинг, связанный с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Митингующие собрались на площади Славия в центре Белграда.
Reuters писал, что на площади собрались десятки тысяч студентов и выступающих против коррупции сербов. Они потребовали отставки президента Александра Вучича и проведения досрочных выборов. Danas со ссылкой на МВД страны сообщал, что на Славии собрались 36 тыс. человек.
Затем между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения. Сотрудники жандармерии начали теснить толпу. Blic Online сообщил о применении слезоточивого газа.
Позже президент Сербии Александр Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал их к миру. Он обратился к участникам акции протеста и заявил, что «государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности».
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