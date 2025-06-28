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В Белграде начались столкновения протестующих с силовиками

В Белграде начались столкновения протестующих с силовиками. Демонстранты бросают фаеры в сотрудников жандармерии и взрывают петарды. Как минимум двое арестованы

В Белграде начались столкновения протестующих с силовиками
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Начались столкновения участников акции протеста с сотрудниками правоохранительных органов в Белграде, пишет портал B92.

Протестующие с масками и дубинками «стреляют в полицейских». ТАСС пишет, что они пытаются пробить кордон жандармерии со щитами, бросают в полицейских фаеры и бутылки, взрывают петарды.

По информации RTS, сотрудники жандармерии начали теснить толпу на бульваре Короля Александра в сторону пересечения с улицей Ресавской. Blic Online
пишет, что они применили слезоточивый газ. Как минимум двое протестующих были арестованы.

Студенческий митинг начался вечером 28 июня. Он связан с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024-го, когда погибли 16 человек.

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На площади Славия собрались десятки тысяч студентов и выступающих против коррупции сербов. Они требуют отставки президента Александра Вучича и досрочных выборов. По информации Danas, на улицу вышли 36 тыс. человек.

В то же время, сообщил Reuters, поблизости, на площади перед парламентом страны — Народной Скупщиной, идет контрпротест сторонников Вучича. Там же собрались студенты из ассоциации «Студенты 2.0», выступающие против блокировки работы университетов в рамках протестов из-за трагедии в Нови-Саде.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Белград Сербия протесты
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