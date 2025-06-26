В Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке госпереворота

МВД сообщило, что подозреваемые обсуждали нападения на представителей власти, сотрудников полиции, силовые захваты зданий правительства, атаки на офисы телеканалов

В Сербии задержаны шесть человек по подозрению в подготовке действий против конституционного строя и безопасности страны, передает RTS со ссылкой на МВД страны.

«Есть подозрения, что 21 июня они собрались в одном из отелей Кралево с целью планирования насильственной смены власти в Республике Сербии. На встрече обсуждались нападения на представителей государственных институтов, физические атаки на сотрудников полиции с целью их разоружения, силовые захваты зданий Правительства Республики Сербии и других учреждений, а также медиацентров — Радиотелевидения Сербии, телеканала Happy и газеты Informer. При этом, по имеющимся данным, участники встречи открыто заявляли о намерении использовать огнестрельное оружие», — сообщили в МВД.

У одного из задержанных нашли пистолет с уничтоженным серийным номером, при этом подозреваемый не имел права на ношение оружия, у другого — арбалет. Пока их задержали на срок не более 48 часов.

Среди задержанных — представитель Ассоциации коренных жителей Кралево и местный политик Иван Матович; бывший председатель Военного профсоюза Сербии Новица Антич; капитан первого ранга в отставке, ветеран войн в Хорватии и Косово Бранко Момчиловича; отставной прапорщик из Кралево и бывший член Военного профсоюза Сербии Видан Коляич; бывший сотрудник полиции Срджан Гайович. Некоторые из них конфликтовали с властями и подвергались задержаниям ранее, указывает N1.

В августе прошлого года сербский президент Александр Вучич заявил, что Москва передала Белграду данные о готовящихся в республике массовых беспорядках, целью которых является государственный переворот. Он подчеркнул, что подобные попытки тщетны, поскольку Сербия «неустанно движется вперед и ничто ее не остановит».